السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

انقلاب سيارة في ترعة
انقلاب سيارة في ترعة

أصيب 10 أشخاص، مساء السبت، جراء انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بالطريق الزراعي مدخل قرية السعادنة، التابعة لمركز بني سويف، وجار نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بمدخل قرية السعادنة وإصابة عدد من المواطنين، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى وتوجيه رجال المباحث إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتبين أن المصابين هم: أبوخزين على محمد،  78 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان بمركز بني سويف، بالمعاش، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وابنه طه ابو خزين علي، 35 سنة، عامل، مصاب جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وكاميليا عبد العال محمد، 70 سنة، تقيم حاجر بنى سليمان، ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، ونجلاء عوض دياب، 33 سنة، تقيم حاجر بنى سليمان، ربة منزل، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكاميليا أيمن أبوخزين، 3 سنوات، تقيم حاجر بنى سليمان، طفلة، مصابة جرح قطعى بالرأس مع سحجات وكدمات.

كما أصيب في الحادث كل من: عبدالتواب عبد العال، 62 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، لا يعمل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح قطعى بالرأس طوله 5 سم، ومحمود أبوخزين علي، 32 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، بدون عمل، مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجس، ومحمود رمضان عبدالعال، 45 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، لا يعمل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح قطعى بالرأس طوله 7 سم، وأيمن أبوخزين علي، 40 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، أمين شرطة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، ووائل عبداللطيف محمد، 34 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، سائق، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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