السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تدعم حظر السعودية لمنتجات لبنان وتستعد لخطوة مماثلة

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

أيدت الكويت، اليوم السبت، قرار السعودية بحظر دخول الخضار والفواكه من لبنان لاستغلالها في تهريب المخدرات.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها مساء اليوم عن تأييد الكويت التام لقرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالھا من قبل البعض لتھریب المخدرات، معتبرة أن هذا القرار السيادي يأتي في إطار حرص المملكة على منع دخول المخدرات إلى أراضيها وتحصين المجتمع السعودي منھا.

ودعت الكويت السلطات اللبنانية للعمل على ضمان خلو صادراتھا من أي ممنوعات تعرض صادراتھا للحظر والمنع حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

الكويت تسير على خطى السعودية وتمنع الاستيراد من لبنان

على جانب آخر كشفت مصادر كويتية عن توجه الكويت لمنع استيراد الفواكه والخضروات اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، مؤكدة عقد اجتماع بين وزارة التجارة وكبار المستوردين بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تعليمات صدرت في هذا الشأن، بعدما كانت الشركات قد استعدت للاستيراد بحراً وجواً، إثر القرار الذي اتخذته السعودية بمنع الاستيراد من لبنان، ومنع عبور المنتجات اللبنانية أراضي المملكة، حسب جريدة "الراي" الكويتية.

السعودية تمنع استيراد الخضروات من لبنان

وكانت المملكة العربية السعودية قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيانها أمس الجمعة: "لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه".

وأوضحت وزارة الداخلية بالمملكة أن قرار المنع جاء نظرًا لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصًا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم.

الكويت السعودية لبنان منع الخضروات بيروت المخدرات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملف سد النهضة

«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

وكيل محمود علاء ينفي رحيله عن الزمالك

تكليف رئاسي بالحصول على أكبر كمية من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

ما هو دعاء يوم 12 من رمضان 2021| أدعية اليوم الثاني عشر 1442

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس