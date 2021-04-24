الكويت تدعم حظر السعودية لمنتجات لبنان وتستعد لخطوة مماثلة

أيدت الكويت، اليوم السبت، قرار السعودية بحظر دخول الخضار والفواكه من لبنان لاستغلالها في تهريب المخدرات.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها مساء اليوم عن تأييد الكويت التام لقرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالھا من قبل البعض لتھریب المخدرات، معتبرة أن هذا القرار السيادي يأتي في إطار حرص المملكة على منع دخول المخدرات إلى أراضيها وتحصين المجتمع السعودي منھا.

ودعت الكويت السلطات اللبنانية للعمل على ضمان خلو صادراتھا من أي ممنوعات تعرض صادراتھا للحظر والمنع حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

الكويت تسير على خطى السعودية وتمنع الاستيراد من لبنان

على جانب آخر كشفت مصادر كويتية عن توجه الكويت لمنع استيراد الفواكه والخضروات اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، مؤكدة عقد اجتماع بين وزارة التجارة وكبار المستوردين بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تعليمات صدرت في هذا الشأن، بعدما كانت الشركات قد استعدت للاستيراد بحراً وجواً، إثر القرار الذي اتخذته السعودية بمنع الاستيراد من لبنان، ومنع عبور المنتجات اللبنانية أراضي المملكة، حسب جريدة "الراي" الكويتية.

السعودية تمنع استيراد الخضروات من لبنان

وكانت المملكة العربية السعودية قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيانها أمس الجمعة: "لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه".

وأوضحت وزارة الداخلية بالمملكة أن قرار المنع جاء نظرًا لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصًا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم.