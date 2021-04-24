2.5 مليار جنيه حصيلة رسوم جمارك السخنة خلال مارس

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى، خلال شهر مارس 2021 عن مشمول 6474 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 20648 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - أخشاب - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 698 مليون و 520 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و827 مليونا و41 ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر مارس 2021 حوالى 1556 شهادة صادر بـ20548 حاوية، بقيمة إجمالية مليار و814 مليونا و923 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بـ 4 ملايين و200 ألف جنيه، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس)

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر مارس 2021 حوالى 2 مليار و525 مليون و 561 ألف جنيه جنيه .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.