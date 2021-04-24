عبد الرحيم كمال: مُغرم بعبقرية الفخراني.. ولهذا السبب اخترت اسم «نجيب زاهي زركش»

أعرب الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على أحداث مسلسل «نجيب زاهي زركش» للنجم الكبير دكتور يحيى الفخراني، بشكل يومى، من خلال وجبة درامية اجتماعية كوميدية فى قالب فنى متكامل، لافتا أنه يعشق العمل مع الفخراني، خاصة أن المسلسل يسجل التعاون الخامس بعد سلسلة نجاحات مميزة بداية من «شيخ العرب همّام» ثم «الخواجة عبدالقادر»، و«دهشة» مرورا ب«ونوس».

وأضاف الكاتب الكبير في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “الفخراني نجمى المفضل وتخطينا مرحلة «الكيميا الخاصة»، والقصة بيننا ليست قصة كاتب ونجم كبير فى التمثيل، لكنها قصة دونتها فى مقالاتى، قصة حب للأفكار الصادقة، هو يقدر الكاتب ويصدقه، وأنا مغرم بالممثل الذى يتحكم صعودًا وهبوطًا فى سلم المشاعر، وكأنه سلم بناه بيده وصدقه بقلبه وأناره بعقله، لذلك يحيى الفخرانى نجمى المفضل، عرضت عليه أفكارًا كثيرة لا أصدقها، وكان يكشفنى بسهولة بقلبه ونهرب إلى أفكار أخرى”.

وعن تعاونه الرابع مع المخرج شادي الفخراني، قال عبد الرحيم كمال: سعيد جدًا وفخور بتكرار التعاون للمرة الرابعة مع المخضرم إخراجيًا شادى الفخرانى، الأستاذ فى منطقته، فهو مخرج محترف وله تكنيك خاص في الاخراج ورؤية ابداعية مختلفة تجعله يتميز عن غيره.

وفيما يخص التحضيرات الخاصة بكتابة المسلسل، قال عبد الرحيم كمال: استغرقت حوالى أربعة أشهر في الكتابة، ومنذ بداية كتابة مشروع «نجيب زاهى زركش» وجدت الشخصية لائقة على الدكتور يحيى، وتحدثت معه مرحبا جدا بالفكرة، وقررنا العودة لنافذة التليفزيون من جديد بعد مشوار حافل بالنجاح معًا.

وكشف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، عن السر وراء اختيار «نجيب زاهى زركش» اسما للمسلسل، قائلا: اخترت هذا الاسم الذى يعبر عن شخصية الفخرانى، تلك الشخصية المبهجة الزاهية المُزركشة بعناصر التفاؤل، حتى فى اختيار أسماء أبنائه هو أبو «سعد وسعيد ومسعد».

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتى ON و DMC.

فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021



يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم والشباب المتميزين منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود، إسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادى الفخرانى.