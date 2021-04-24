السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نسل الأغراب» الحلقة 12.. عساف يتعاون مع غجر زلط في مصنع السلاح

كرارة والسقا
كرارة والسقا

انطلق مسلسل نسل الأغراب حلقة 12 منذ قليل على شاشة قناة أون تي في، وشهدت الحلقة أجواء إثارة وتشويق خاصة بعدما قام عساف بالتعاون مع غجر زلط في مصنع السلاح رغم اكتشافه خيانتهم من دهب.

 

دهب تحذر عساف من بكري الزلط في نسل الأغراب الحلقة 12

 

بدأ مسلسل نسل الأغراب الحلقة 12 من حيث انتهت الحلقة السابقة وهو مشهد تحذير “دهب” نجلاء بدر لـ “عساف” أحمد السقا من نية غجر زلط وكبيرهم “بكري الزلط” تجاهه من خيانة، حيث قرر الأخير تخبأة والدة “غفران” في مكان لا يعرفه “عساف” أيضًا لمساومته هو الآخر، كما يريدون أن “عساف” و"غفران" يشتبكا مع بعضهما البعض

 

عساف يتعاون مع غجر زلط في مصنع السلاح في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 12

 

عساف يتعاون مع غجر زلط في مصنع السلاح حيث عرض “عساف” أحمد السقا على “بكري الزلط” كبير الغجر أن يتعاون معه في مصنع السلاح الخاص به، رغم اكتشافه خيانتهم، ولكنه ينوي أن يسبقهم  ويغدر بهم، وفي السياق ذاته، أبلغ “بكري” “عساف" أحمد السقا أن الشكوك بدأت نهال بينهما من وقت شقيق الأخير “الدميري” محمد جمعة عاد إليه، وهو ما يثير غضب غجر زلط، ولكنهم لا يعلمون بأن “ الغازية دهب” نجلاء بدر هي من تنقل الأخبار لـ"عساف" بسبب إعجابها به.

 

غفران يقتل أحد رجاله بعد محاولة هروبه من حقل الأفيون في نسل الأغراب الحلقة 12

 

عزم “غفران” أمير كرارة على قتل أحد رجاله الذين يعملون في حقل الأفيون الخاص به، بعدما حاول الهروب من الحقل، وهو الأمر الذي أغضب غفران خاصة وأنه اتفق مع العاملين بالحقل أن يعملون به دون رجوع لأهاليهم وذلك بمقابل مادي كبير، وحذر باقي الرجال من محاولة الهروب ثلما فعل صديقهم وإلا سيقتلهم مثله.

 

فريق عمل مسلسل نسل الأغراب

 

مسلسل نسل الأغراب تدور أحداثه حول قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب وهما “عساف” أحمد السقا و"غفران" أمير كرارة، والحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب، والمسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر،  وأحمد داش ومحمد مهران ومحمد جمعة وعدد كبير من نجوم الفن وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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