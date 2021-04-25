الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل «ملوك الجدعنة»

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

يرغب العديد من الجمهور في معرفة أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" حلقة بحلقة، منذ انطلاق السباق الدرامي خلال شهر رمضان الكريم، حيث يحرص المشاهدون على متابعة ما يستجد من تطورات عبر الحلقات.


"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل ملوك الجدعنة، الذي يعرض في رمضان الجاري 2021. 


تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل ملوك الجدعنة

 

ينافس بقوة ضمن ما يزيد عن عشرين مسلسل خلال السباق الدرامي، ودارت أحداث الحلقة 13 من مسلسل ملوك الجدعنة حول ما قد اكتشفه سرية وسفينة اللذان يجسد دورهما مصطفى شعبان وعمرو سعد،  بمعاونة مصطفى الأسود صديقهم من أيام السجن، أن مجدي هارون ذراع العتال اليمين والذي يجسد دوره الفنان أحمد صفوت، قام بلعبة كبيرة من أجل إخفاء كون سيف العتال على قيد الحياة بإيعاز من زاهي، الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل.

واتفق سرية وسفينة، وأصرا على الأخذ بحقهما، وحق عطية والتي تجسد دورها الفنانة دلال عبد العزيز والتي سجنت ظلمًا وزورًا، وحق حبيبة، والتي لعبت دورها لأول مرة الطفلة كارما موسى، التي ماتت خلال أحداث المسلسل، كما أصر على أخذ حق من علي العجمي ولعب دوره الفنان حسن الرداد، وميدو صاحب محل الهواتف، ووتوالى أحداث المسلسل حول صراعات الأخذ بالثأر.

وتنتهي أحداث الحلقة رقم 13 من مسلسل ملوك الجدعنة، بإيقاع كل من سفينة وسرية بـ هارون للانتقام منه ومن أفعاله والقبض على سيف ابن زاهي العتال تمهيدًا لسجنه ومحاكمته، وزيارة عطية في السجن ومحاولة إخراجها من التهمة الموجهة لها.

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مواعيد مسلسل ملوك الجدعنة على mbc مصر 2 لـ مصطفى شعبان وعمرو سعد

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ياسمين رئيس في قسم الشرطة للمرة الثانية في ملوك الجدعنة

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أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 10.. من سينقذ سفينة وسرية؟


مواعيد عرض مسلسل ملوك الجدعنة في رمضان 2021


وبعد معرفة تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل ملوك الجدعنة، يعرض المسلسل، يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 7 مساء على شاشة إم بي سي مصر، ويعاد في تمام الساعة 12 ونصف صباحًا إعادة أولى، وفي الساعة 1 ظهرًا إعادة ثانية.

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تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل ملوك الجدعنة مسلسل ملوك مواعيد عرض مسلسل ملوك الجدعنة مصطفى شعبان الفنان عمرو سعد مسلسل ملوك الجدعنة

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