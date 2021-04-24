زيد نديم يكشف كواليس نجاح تتر مسلسل «ممنوع التجول»

أعرب الموزع زيد نديم، عن سعادته بنجاح تتر مسلسل "ممنوع التجول" والتعاون مع النجم راشد الماجد، وتحدث عن كواليس توزيع الأغنية والتتر من ألحان أحمد الهرمي، وكلمات الشاعر احمد علوي.



وأضاف زيد، في بيان صحفي قائلا: "قدمنا التتر بشكل (الاسكتش الغنائي الاجتماعي) ليعبِّر عن الظروف التي واجهت المجتمعات وسط الحظر والتباعد في ظل جائحة كورونا، وليعبِّر بتوافق عن رُوح كوميديا المسلسل وسخرية حلقاته من المفارقات الاجتماعية والفردية الطارئة مع الجائحة".

وتعرض مسلسل ممنوع التجول للفنان السعودي ناصر القصبي والمعروض خلال شهر رمضان الجاري إلى عدد كبير من الانتقادات داخل المملكة العربية السعودية وذلك بعد عرض إحدى حلقاته، والتي يسخر فيها من إحدى المؤسسات السعودية.

وتضمنت الحلقة التي تحمل اسم "المنصة"، والتي تتناول الدراسة من المنازل عبر منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التعليم السعودية، بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ اعتبر الكثير من السعوديين أن ما قدمه المسلسل في أحداث الحلقة "نسف مجهودات وزارة التعليم والمعلمين وجعلها مادة للسخرية".

​وسبق وأن تعرض ناصر القصبي، لهجوم قاسٍ بسبب بعض المشاهد والمواضيع المثيرة للجدل التي طرحت بعد مرور الأسبوع الأول من عرض مسلسل "ممنوع التجول".

وانتقد العديد من المشاهدين النجم السعودي، وبات اسمه ترند على موقع "تويتر"، إذ تم اتهامه بالإفلاس فنيا وبأنه يعيد تكرار نفسه كل عام بتكرار نفس الأفكار والمواضيع.

مسلسل "ممنوع التجول" بطولة ناصر القصبي، وفايز المالكي، عبارة عن حلقات منفصلة، تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، ويسلط الضوء على كيفية تعايُش الناس مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا من تباعدٍ اجتماعي ومنع السفر والعمل والتعليم عن بُعد، وهو من تأليف ورشة لكتابة النص تضم 10 كتاب ومنهم: سامي الفليح، وعثمان السليمي، ومحمد الهمزاني، وهبة مشاري حمادة، ومن إخراج؛ أوس الشرقي، وهناء العمير، وعبد العزيز الشلاحي، وموسى الثنيان.

