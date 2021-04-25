دراسة: تناول الحلويات والمشروبات الغازية باستمرار يزيد فرص الوفاة المبكرة

تتبعت عادات 116 ألف شخص الغذائية

توصلت دراسة إلى أن تناول الحلويات بكل مستمر وبكميات كبيرة، ومنها الشوكولاتة والمشروبات الغازية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والوفاة في منتصف العمر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتتبع العلماء من جامعة أكسفورد 116 ألف شخص من خلال عادات الأكل لمدة تصل إلى 15 عامًا وفحصوا ما إذا كانوا قد دخلوا المستشفى أو ماتوا، ووجدوا أن الأشخاص الذين ينغمسون بانتظام في تناول الشوكولاتة والمشروبات السكرية كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب في منتصف العمر أكثر من الأشخاص الذين امتنعوا عن تناولها.

- نظامين غذائيين يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب

وأبرزت الدراسة أن نظامين غذائيين يزيدان من خطر إصابة شخص ما بأمراض القلب، الأول هو اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة، ويشمل الشوكولاتة والزبدة واللحوم المصنعة بدلاً من الفاكهة الطازجة والخضروات والألياف.

والثاني يشمل الأطعمة التي تحتوي على السكريات المصنعة، بما في ذلك المشروبات الغازية، وعصائر الفاكهة، وسكر المائدة مع تجنب الجبن والزبدة عالية الدسم.

ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا النظام الغذائي الأول، كانوا أكثر عرضة بنسبة 7 %للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في منتصف العمر، في حين أن المجموعة الأخرى كانوا أكثر عرضة بنسبة 4 في المائة لمواجهة ذلك.

- الرجال أكثر تناولًا للحلويات وليس النساء

وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الشوكولاتة والحلويات والأطعمة الدسمة والخبز الأبيض من الذكور.

ومن المعروف أن الدهون المشبعة تسبب انسداد الشرايين ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وقد أشارت الأبحاث إلى أن السكريات المصنعة تزيد من ضغط الدم ويمكن أن تحفز الكبد على إدخال الدهون الضارة إلى مجرى الدم أيضًا.

ووفقًا للكثير من الدراسات، فقد يعاني حوالي 7.6 مليون شخص في بريطانيا من أمراض القلب، منهم 4 ملايين من الرجال والنساء 3.6 مليون.

وتعتبر السكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن هما السببان الرئيسيان الثاني والثالث للوفاة بعد أمراض القلب، وهما مسؤولان عن حوالي 17 % من مجموع الوفيات فى العالم.

وقالت الدكتورة كارمن بيرناس ، من قسم نوفيلد لعلوم الرعاية الصحية الأولية بالجامعة، والتي قادت الدراسة، إن الناس بحاجة إلى إدراك مخاطر تناول السكر، مضيفة أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في العالم وسوء النظام الغذائي هو المساهم الرئيسي في ذلك.