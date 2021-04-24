وزير الخارجية الباكستاني ينفي وجود محادثات سلام سرية مع الهند

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نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي انخراط الهند وباكستان في محادثات سلام سرية بوساطة من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال قريشي في تصريحات نقلتها صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم السبت، إن الهند وباكستان "لا تجريان أي محادثات سلام في الوقت الحالي والإمارات لا تقوم بتسهيل أي شيء"، مشيرا إلى أن "هناك قصصا عن دور وساطة لكن (في الحقيقة) لا يوجد".



وتابع: "الإمارات دولة صديقة ولديها علاقات جيدة مع باكستان والهند"، موضحا أن "كل أصدقاء الهند وباكستان يقولون باستمرار إن كلانا لديه قدرات نووية ومشاكل قائمة ولا يمكننا التوجه إلى الحرب، وكذلك أن أفضل طريق للأمام هو الحوار".



وأكد قريشي أن "باكستان لم تبتعد يوما عن الحوار لكن (على النقيض) الهند ابتعدت واتخذت خطوات معينة أججت المناخ"، مضيفا أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكد بعد الانتخابات أنه إذا اتخذت الهند خطوة واحدة نحو السلام ستتخذ باكستان خطوتين.