تسيير 14 رحلة جوية بمطار أسوان

استقبل مطار أسوان الدولي اليوم، 14 رحلة جوية سياحية داخلية ودولية وتجارية لنقل 2000 راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة معدلات التشغيل للحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا.

وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.