السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«5+5» العسكرية تؤكد تنفيذ المهام للوصول لاستقرار تام في ليبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الممثلة للقيادة العامة للجيش الليبي، استمرارهم في تنفيذ المهام المناطة بهم والمتمثلة في تثبيت إجراءات إتفاق إيقاف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلي ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائهم اليوم السبت، النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين اعطيه القطراني، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الأخبارية.

وأوضحت اللجنة أن أي مهام تسند إليها لغرض الوصول إلى استقرار تام بكافة الاراضي الليبية لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر من هذا العام، وأنهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية.

من جهته ثمن النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية جهود أعضاء اللجنة الساعية للمضي قدما لتنفيذ بنود اتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في جنيف برعاية أممية، مؤكدا ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها ليتمكن المواطنين من التنقل ولتسهيل الحركة التجارية بين المدن .

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