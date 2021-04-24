السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في مواجهة إنبي

الأهلي
الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي المحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم، على استاد بترو سبورت، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع ١٣ بمسابقة الدوري الممتاز.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

وعلى دكة البدلاء: مروان محسن، ووليد سليمان، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد حسام.

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