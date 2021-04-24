حكاية هدية تسببت في ضياع إفطار رمضان على «وحش الشاشة»

جمعت الفنان فريد شوقي والفنانة نادية لطفي علاقة صداقة قوية خلال مشوارهما الفني وعملا معًا في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم سلطان وسكرتير ماما و غراميات مجنون وغيرها من الأعمال، وقد جمعتهما معُا العديد من المواقف الكوميدية منها ما روته نادية لطفي لمجلة الكواكب عام 1962.

تحدثت نادية لطفي خلال الحوار عن موقف جمعها بالفنان فريد شوقي في شهر رمضان خلال تصوير أحد الأعمال الفنية وكيف أنه انتهى به الحال لإفطار رمضان في التاسعة مساءًا.

وقالت نادية لطفي إنه خلال تصوير أحد الأعمال الفنية في شهر رمضان وفي الوجه البحري استمر التصوير لوقت طويل، وبعد انتهاء التصوير في أحد الأيام استعد الجميع لمغادرة القرية قبل الإفطار واستقل الجميع سيارات الإنتاج التي كانت تقل العاملين بالفيلم . وكان فريد شوقي من الأصدقاء المقربين للفنانة نادية لطفي، ما سمح لها بمعرفة تفاصيل الواقعة ورد فعله عليها، فروت ما جرى حين ضاع إفطار فريد شوقي بسبب هدية.

وقالت نادية لطفي :"قبل انطلاق السيارات جاء شاب مسرعًا يحمل بيده سلة مغلقة ويسأل عن وحش الشاشة فريد شوقي وعندما وجده أعطاه السلة وقال إن سيدة عجوز من أهل القرية تبعث له بتلك الهدية".

واستكملت نادية لطفي حديثها: "كنت أنا وفريد شوقي والمخرج نيازي مصطفي كنا نستقل سيارة واحدة وطلبت من فريد ان يطلعنا على ما أرسلته السيدة في السلة ولكنه رفض وأكد على أنه لن يفتحها إلا وقت الإفطار والمضحك أكثر أن فريد قد تنازل عن ما كان معه من طعام على المفطرين قبل المغرب معتمدًا على ما تحتويه السله، وأنه مع انطلاق مدفع الإفطار كانت المفاجأة عندما نظر فريد وعلامات الحزن والصدمة مرتسمة على وجهه حينما وجدها تمتلئ بكيزان الذرة ولم يكن بها أي طعام للإفطار وتحمل فريد شوقي الجوع حتى عدنا للقاهرة"، وروت نادية لطفي ما قاله فريد شوقي بسخرية حينما قال :"كان معايا الأكل إيه اللى خلانى اوزعه واستنى اللى فى السبت، اهو طلع نقبى على شونة"، وضحك الجميع على ما حدث ".