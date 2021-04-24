السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسر جلال ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل "«ضل راجل»

بوستر مسلسل ضل راجل
بوستر مسلسل ضل راجل

ينتهي اليوم فريق عمل وصناع المسلسل الدرامي "ضل راجل" الذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال من تصوير جميع مشاهد العمل والمعروض خلال الماراثون الرمضاني على قناة الحياة الفضائية.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن المخرج أحمد صالح يرفع شعار فركش اليوم السبت من تصوير كافة المشاهد بعد أن قام بتكثيف عدد ساعات التصوير خلال الأيام الماضية لانتهاء من العمل بشكل كامل في أسرع وقت خاصة وإنه يتم عرضه الأيام الحالية.

مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل"

ويعرض مسلسل ضل راجل على قناة الحياة الفضائية بداية من شهر رمضان الجاري وحقق العمل العمل ردود أفعال قوية منذ بداية عرضه بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الأيام الماضية.

وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء يوميا، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الرابعة صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثامنة إلا ربع صباحا، والإعادة الثالثة تكون في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء.

أحداث مسلسل “ضل راجل”

تدور أحداث ضل راجل حول مدرس تربية رياضية وسائق تاكسي في المساء يحاول المقاومة من أجل الإنفاق على منزله ولكن تقع ابنته في ورطة كبيرة واعتداء كبير فيحاول طوال الأحداث إعادة حقها المسلوب وسط أجواء من الإثارة والتشويق، وقارب على الانتهاء هو وطاقم العمل من التصوير تماما.

واستمر النجم ياسر جلال وصناع مسلسل ضل راجل في تشويق الجمهور حول اغتصاب ابنته ومحاولة سحلها وضربها وأجهاضها، حيث شهد الحلقة الجديدة عدد من الأحداث المختلفة حيث حاولت شقيقته وزوجها في أن يأخذوا نصيبهم في المنزل الكبير دون وجه حق، بينما ظهر أصدقاء شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس في محاولة إخفاء ما حدث.

أبطال وصناع مسلسل "ضل راجل"

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

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