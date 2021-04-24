السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«الحنطور أفضل».. سر امتناع نجيب الريحاني عن شراء سيارة

نجيب الريحاني
نجيب الريحاني

يؤمن الكثير من الناس بما فيهم الفنانين بروايات العرافين والسحر وغيرها، من بين الفنانين الذين صدقوا ما تقوله العرفات الفنان الراحل نجيب الريحاني والذي رفض شراء سيارة بسبب ما قالته له أحد العرافات .

في أحد الأيام ووفقًا لما جاء في مذكراته ألتقي نجيب الريحاني بعرافة مصادفة ولم يكن يؤمن بما تقوله العرفات، حتى التقى تلك السيدة والتي أخبرته بأشياء وأسرار عن ماضيه فاستمع إليها بإنصات، وتأثر نجيب الريحاني بما ذكرته العرافه، وانه سيتعرض لحادث سياره لكنه لن يصاب بسوء، وعلى الرغم من تأكيد السيدة بأنه لن يصاب في ذلك الحادث إلا أن الريحاني ظل طوال حياته دون ان يقود سيارة بل ووصل الامر إلى أنه كان كثير اللجوء لـ"الحنظور" بدلا من السيارات عمومًا.

يقول الريحاني :"العرافة تنبأت بأن هناك تصادمًا سيحدث لسيارة أكون فيها، ومع أنها ذكرت لي أن ربنا إن شاء الله يجيب العواقب سليمة، إلا أنني خشيت من ذلك اليوم، فامتنعت عن اقتناء سيارة لنفسي، كما أنني إذا دعيت لركوب إحدى سيارات الغير أو حتى سيارة تاكسي، أتوسل إلى السائق بكل عزيز لديه أن يرحم شباب العبد لله، وأن يسير على أقل من مهله، لأني مش مستعجل أبدًا، مش مستعجل هذه.. أقولها دائمًا كلما ركبت سيارة، حتى ولو كان باقي على القطار الذي سأسافر فيه دقيقة واحدة".

وتحدث الريحاني في مذكراته عن العرافة قائلًا"هذه السيدة أخبرتني بأشياء حدثت لي في الماضي، كما لو كانت معي، وأنها قصت علي ظروفًا خاصة اجتزتها بنفس النمط الذي ذكرته، حقا لقد خلبت عقلي بما ألقت إلى من تاريخ حياتي الماضي، وتركتني ذاهلًا أفكر كيف يمكن لامرئ، مهما بلغ علمه أن يقف على مثل هذه التفاصيل ".

الريحاني الفنان نجيب الريحاني نجيب الريحاني الحنطور العرافة

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