شادي محمد: خالد الغندور «فطوطة».. وأحمد جمال مذيع «منفسن»

أكد شادي محمد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن المذيعين أمثال أحمد جمال مذيع أكاديمي ليس له تاريخ في كرة القدم ولم يشاهد بطولات أو إنجازاته مع النادي الأهلى، قائلًا: "أحمد جمال مذيع منفسن ورئيس النادي كان بيقوله هيتكلم في إيه".

وأضاف شادي محمد، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه عمل في قناة الأهلي لـ7 سنوات ولم يتحدث معه أحد عن المواضيع التي سيتطرق إليها في الحلقة، بينما المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق كان يعطي أحمد جمال المواضيع التي سيتحدث عنها في الحلقة، وأن مساندة جمهور الأهلي كافية له.