الجيش اليمني: تضحيات أبطالنا والمقاومة ستفتح صفحة النصر

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي أن الانتصارات الكبيرة التي يحققها الأبطال في القوات المسلحة ستظل حية في ذاكرة اليمنيين، التي تحفظ البطولة والتضحيات لكل أبطالها وشجعانها.



وقال مجلي حسبما نقلت قناة (اليمن) الفضائية، اليوم السبت، إن هذه الملاحم والتضحيات البطولية لأبطال الجيش والمقاومة ستفتح صفحة للنصر والعزة والكرامة والجمهورية الخالدة، وستطوي صفحات القهر والكهنوت والاستبداد.



وأضاف: "لقد تعودنا من هذه الميليشيا الانقلابية خلال سنوات أنها لا تلتزم بالمبادرات الحريصة، على وقف الحرب وإحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، فهي دائمًا ما تذهب إلى استغلال اتفاقات السلام لتحقيق مآربها ومآرب أسيادها الإيرانيين، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني، وارتكاب جرائم الحرب".



وعن المعارك في جبهات تعز جنوبي غرب البلاد، قال إن قوات الجيش الوطني شنت عمليات هجومية محكمة في جبهات (مقبنة والأحكوم) تمكن فيها أبطال الجيش من قطع طرق الإمداد على ميليشيا الحوثي والسيطرة على مواقع حاكمة، وتم تحرير تلال وتباب وهيئات حاكمة، وما زالت العمليات العسكرية هناك مستمرة، مبينًا في الوقت نفسه أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية في منطقة قهبان مديرية مقبنة.



وفي محافظة حجة شمالي غرب البلاد، أكد أن قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية تواصل ضرباتها ضد الميليشيا في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس ومديرية مستبأ، وتأمين المواقع وتحقيق التقدم نحو سوق الربوع في منطقة البداح وقطع طرق إمداد الميليشيا الحوثية وتكبيدها الخسائر المادية والبشرية.



أما في الجوف، فقد شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجومًا معاكسًا على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في جبهة الخنجر والنضود وتمكنت من تحرير عدة مواقع، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالميليشيا الانقلابية.

وبخصوص محافظة الضالع، قال إن الجيش الوطني شن هجومّا مضادا على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في جبهة "مريس" وتمكنت من تحرير عدة مواقع، وإلحاق الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد بالميليشيات، مشيرًا إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وأطقم وتعزيزات وآليات قتالية للميليشيات الحوثية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي جبهات البيضاء والحديدة، أكد أن قوات الجيش الوطني اليمني حققت تقدمًا، تم خلالها القضاء على العديد من التسللات والهجمات الحوثية.