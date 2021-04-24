مؤامرة ضد ياسمين رئيس في الحلقة 12 من «ملوك الجدعنة»

تستمر فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) في مساندة سريّة (عمرو سعد) رغم كل الصعاب المحيطة به، والظروف السيئة التي يمر بها في حياته، لتذهب إليه في المكان الذي يلجأ إليه دائمًا، وعندما سألتها عن سبب زيارتها أخبرته بأنها اشتاقت إليه، وتابعت بأنها ستظل بجواره، تحمل معه الهموم الثقيلة التي يحملها وحده.

وفي الوقت نفسه تحاول بسنت (فرح يوسف) وعنتر (وليد فواز) الإيقاع بـفاتن حرفوش وتدمير علاقتها بـسريّة من خلال إثارة الشكوك بداخله، وجعله يظن بأن فاتن على علاقة بصديق عمره سفينة (مصطفى شعبان) حتى يتمكن عنتر في النهاية من الزواج بها، فكيف ستواجه فاتن هذه المؤامرة، وهل سينجحا بالفعل من تدمير علاقتها بسرية.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.