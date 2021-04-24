السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 وفيات و174 إصابة بكورونا في الجزائر

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 25 حالة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 120 ألفا و736. 

وكشفت وزارة الصحة في بيانها عن رصد 8 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن اليوم السابق، وهو ما يرفع مجموع الوفيات في الجزائر إلى 3 آلاف و198.

كما أشارت الوزارة إلى تماثل 129 مريضا للشفاء، ليصل بذلك مجموع المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 84 ألفا و167 فيما يتواجد 22 مريضا في العناية المركزة.

من جهة أخرى، أعلن فوزي درار، المدير العام لمعهد باستور في الجزائر عن ارتفاع عدد الإصابات بالسلالات المتحورة إلى 370 منها 134 بالسلالة البريطانية، و236 بالسلالة النيجيرية.

وزارة الصحة الجزائر كوفيد19- السلالات المتحورة الصحة العالمية

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