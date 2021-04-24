شباب ورياضة الإسكندرية تستعرض أنشطتها التفاعلية خلال شهر رمضان

خيمة رمضانية اون لاين وفوازير يومية

استعرضت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنشطة المديرية الميدانية والتدريبيه وكذا أنشطة الاونلاين، التي تم تفعيلها في الفترة ما بين١١ و ٢٤ إبريل الجاري.

وأشار، بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير المديرية أنه استمرارا لما بدأته المديرية من تقديم محتوى متنوع من أنشطة وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، يتم عرض برنامج يومى متكامل على الموقع الرسمى للمديرية.



وشملت الأنشطة ورش عمل تعليم عن بعد (تعليم كورشيه و صناعات غذائية و ستان وتدوير المخلفات وديكور ) بعدد ٢٠ ورشة عمل، و بلغت عدد المشاهدات الورش ١٠ آلاف مشاهدة، فضلًا عن تدريبات رياضية خفيفة وتضمنت تدريبات رياضية خفيفة للمرأة، وكذا تدريبات لذوى الهمم وتدريبات الموهبة والبطل الأوليمبى فى (ألعاب التايكندو، والجودة، والملاكمة، والمصارعه و ألعاب القوى) وبلغت عدد التدريبات ١٠ تدريبات والمشاهدات ٥ آلاف مشاهدة.



وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك تضمنت الأنشطة التفاعلية، فقرات الخيمة الرمضانية، والتي بلغت مشاهداتها يومى الخميس والجمعة من ١٥ حتى ٢٣ إبريل ١٠٠ ألف مشاهدة.



وفى نفس السياق بث الموقع الرسمى مجموعة من المسابقات وندوات، منها: مسابقة فزوه فى شعر التى تبث يوميا منذ بدايه شهر رمضان بلغت مشاهداتها منذ بدايتها ٣آلاف مشاهدة، ومسابقة واحه القرآن وتبث يوميا، ويتم طرح سؤال يومى عن سورة من سور القرآن الكريم وبلغت حتى الآن ٧ آلاف مشارك، ومسابقه معلومات عامة للطلائع وكشفية و فنيه شارك فيها ٢٣٥٠ من طلائع الشعب، وذلك أونلاين).

كما تم تنفيذ مسابقات دينية بمراكز الشباب أسبوعيًا عن فضل الشهر الفضيل، وتنفيذ أنشطة تدريبات لكافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية داخل مراكز الشباب وفق خطه الشهر، واستفاد منها حتى الآن مايقرب من ٧ آلاف مشارك.

وكانت قد بدأت الأنشطة التفاعلية اون لاين على موقع مديرية الشباب والرياضة في مارس ٢٠٢٠، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ عددها ٣ آلاف و ١٨٦ نشاطا من الأنشطة التفاعلية، وبلغت المشاهدات خلال تلك الفترة ما يقرب من٣ ملايين و ٢٥٠ ألف مشاهدة.