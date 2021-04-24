السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر إيرانية: الناقلة المستهدفة قبالة سوريا واحدة من 3 أخرى وصلت إلى بانياس

استهداف ناقلة نفطية
استهداف ناقلة نفطية قبالة بانياس

أكدت مصادر إيرانية مطلعة، أن ناقلة النفط التي استُهدفت قبالة سواحل بانياس في سوريا بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها فيما أصاب الآخر سطحها وتسبب بأضرار بالناقلة النفطية.

 وأوضحت المصادر ذاتها أن السفينة واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخراً إلى ميناء بانياس النفطي بسوريا.

وكانت وزارة النفط السورية أعلنت، في وقت سابق اليوم عن اندلاع حريق في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة سواحل بانياس، مشيرة إلى أنه ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة.

وأوضحت وزارة النفط السورية أنه تم التعامل مع حريق في أحد خزانات ناقلة نفط وإخماده.

تضارب حول الجهة التي تقف وراء الهجوم

من جانبه أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد انفجاراً ضرب ناقلة نفط قادمة من إيران، قرب مصب النفط في بانياس الساحلية، ووفقًا للمصادر فإن من المستبعد أن تكون الحرائق نتيجة عطل فني، ولم يعرف الانفجار ما إذا كان ناجما عن استهداف طائرة مسيرة أو استهداف بحري لأحد خزانات النفط ضمن الناقلة، ما أدى لاندلاع النيران، وسقوط خسائر مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقال المرصد إنه لم يتم التأكد بشكل قطعي فيما إذا كان هجوم بطائرة مسيرة من المياه الإقليمية اللبنانية، أو الجهة التي قامت بالاستهداف.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع النفط السوري وتستهدف من وقت لآخر المصافي والآبار النفطية.

إيران سوريا بانياس طرطوس النفط

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