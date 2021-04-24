2461 إصابة بفيروس كورونا في لبنان وجورجيا

سجلت سلطات الصحة ووزارة الصحة في لبنان وجورجيا قرابة 2461 إصابة و43 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1511 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 519 ألفا و 615 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

أشارت الوزارة، في بيان إلى تسجيل 28 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7118 حالة، في حين يرقد 671 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 185 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16749 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.



على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة وصول الشحنة الـ 11 من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا، والتي احتوت على 47 ألفا و 970 جرعة لقاح، ليكون لبنان قد تسلم حتى الآن 439 ألفا و920 جرعة من لقاح فايزر.



ويعتمد لبنان في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على لقاحات “فايزر وأسترازينيكا وسينوفارم وسبوتنيك ڨي”.

فيما سجلت السلطات الصحية في جورجيا 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت صحيفة (إنتر برس نيوز) الجورجية على موقعها الإلكتروني باللغة الانجليزية، اليوم السب أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 302 ألف و785 حالة.



وأشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 14 ألفا و3 حالات، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس الـ 284 ألف شخص، كما سجلت جورجيا 15 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 4 آلاف و7 أشخاص.