ضبط 33 طن مخللات فاسدة في الجيزة

تمكنت حملة تموينية من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مخلل دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لقيامه باستخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وملح السياحات بغرض الإسراع فى عملية التصنيع، مما يسبب أضراراً جسيمة بصحة المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (33 طن و250 كيلوجرام مخلل - ملح سياحات مجهولة المصدر – ماكينة تعبئة).



كما تم ضبط صاحب مخزن مواد غذائية دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر دون فواتير، وعثر داخل المخزن على (طن و600 كيلوجرام شيكولاتة – جبنة – سمن – عسل).