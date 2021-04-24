الصين تبحث بناء نظام دفاعي ضد الكويكبات القريبة من الأرض

قال جانغ كيجيان، رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن الصين ستجري مناقشات حول بناء نظام دفاعي ضد الكويكبات القريبة من الأرض، في الوقت الذي تكثف فيه الجهود نحو تحقيق طموحاتها الفضائية على المدى الطويل.

ولم يدل رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية بمزيد من التفاصيل في التصريحات التي أدلى بها في افتتاح الاحتفال بيوم الفضاء الصيني بمدينة نانجينغ في شرق الصين.

وجعلت الصين استكشاف الفضاء أولوية قصوى في السنوات الماضية هادفة إلى تأسيس برنامج يشغل آلاف الرحلات الفضائية سنويا ويحمل عشرات الآلاف من الأطنان من المنقولات والأفراد بحلول عام 2045.

ووقعت وكالة الفضاء الأوروبية اتفاقا في العام الماضي قيمته 129 مليون يورو (156.08 مليون دولار) لصنع سفينة فضاء لمشروع مشترك مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لبحث كيفية تحويل مسار كويكب متجه إلى الأرض.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يي بيجيان الباحث في أكاديمية العلوم الصينية قوله إن الصين تمضي قدما نحو مهمة يهبط خلالها مسبار فضائي على كويكب قريب من الأرض لجمع عينات والعودة إلى الأرض لإطلاق كبسولة تحتوي على العينات ثم يتخذ بعد ذلك مدارا حول مذنب آخر.

وقال يي إن اكتمال المهمة يمكن أن يستغرق عشر سنوات، وفي الشهر الماضي وقعت الصين مذكرة تفاهم مع روسيا لإقامة محطة أبحاث دولية للقمر.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام صينية، أمس، أن الاستعدادت تجري على قدم وساق لإطلاق الوحدة الأساسية التابعة للمحطة الفضائية المأهولة الجديدة.

وحول الموضوع قالت صحيفة علوم الفضاء الصينية "صاروخ CZ-5B الفضائي الثقيل المخصص لإطلاق الوحدة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة أرسل يوم الجمعة 23 أبريل الجاري إلى منصة الإطلاق في مطار وينتشانغ الفضائي الواقع على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هاينان".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة فإن "جميع المعدات المطلوبة لعملية إيصال الوحدة المذكورة إلى مدارها المطلوب على أتم الجهوزية، ومن المفترض أن يخضعها الخبراء لاختبارات إضافية قبل وقت قصير من عملية الإطلاق".

ولإنشاء محطتها الفضائية الجديدة تخطط الصين لتنفيذ 11 عملية إطلاق فضائي خلال العامين القادمين، والوحدة الأساسية لهذه المحطة والتي تزن 22.5 طن من المفترض أن ترسل إلى مدارات الأرض في 29 أبريل الجاري، وبعدها سيتم إرسال مختبرين و4 وحدات مأهولة لتلتحم بها.