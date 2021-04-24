«التوسع الأفقي» ينفذ أعمال تأهيل ترع إسنا والزقازيق

تشهد الإدارات العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضى الزراعية في عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل، في وجود العديد من المهندسين وقيادات الري للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.



وواصلت الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بمحافظة أسوان ممثلة في إدارة توسع إسنا، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها تأهيل وتبطين ترعة الحجز المستجد، وتأهيل وتبطين ترعة مسقي السكة الحديد وترعة فرع 2 ادندان العليا وترعة الحجز المستجد بمركزي إدفو ونصر النوبة، حيث تم وضع بالخرسانة العادية أعلي مباني الدبش ، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.



كما واصلت الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الرى بشرق الدلتا الزقازيق، السبت، تنفيذ أعمال تأهيل ترعة داير بردين بزمام هندسه غرب بلبيس، كما يتم تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الأفندية ، وجنابية عزت ، وجنابية الشريف، وكوبري منشأة علقام كم ٦١.٦٠٠ علي الرياح البحيري، تحت إشراف الإدارة العامة لتوسع غرب الدلتا بدمنهور، مع التأكيد على الإلتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الاداء.



من جانبه، قال المهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، إنه يتم تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع ضمن المشروع القومي، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة، وضرورة زيادة معدلات التنفيذ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.