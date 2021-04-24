قطار «حياة كريمة».. انطلاق المرحلة الثانية من «قوافل حماية» لدعم أهالى أسوان والنوبة

انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة «حماية» لدعم المناطق الحدودية، بالتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» و«صناع الخير» و«بنك القاهرة» و«CSR إيجيبت» لدعم أهالى أسوان والنوبة، وذلك عبر توزيع نظارات طبية وإجراء عمليات جراحية للعيون بالمجان.

وقالت مؤسسة «حياة كريمة»، فى بيان، أمس، إن وزارة التضامن الاجتماعى تشرف على تنفيذ المبادرة، برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لاستكمال المرحلة الثانية من قوافل دعم أهالى أسوان ضمن مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية، بتوزيع ٣٩٨ نظارة طبية على أهالى قرية المنصورية مركز دراو، والبدء فى الإعداد لإجراء ٥٠ عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان للأهالى ممن تم توقيع الكشف الطبى على عيونهم فى قافلة العيون الموسعة التى أطلقتها المؤسسات الشريكة فى المرحلة الأولى من القافلة قبل أسابيع.

وقالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، إن قوافل المبادرة مستمرة فى أنشطتها الإنسانية والطبية الرائدة، موضحة أن استهداف قرى النوبة ومن قبلها التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بحلايب وشلاتين والوادى الجديد ووسط سيناء- يؤكد حرص المؤسسة على تقديم الخدمات الإنسانية والطبية لكل مصرى مستحق.

وأشار مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إلى أنه علاوة على تنظيم القافلة الطبية، فقد تم توزيع ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية و١٠٠٠ بطانية شتاء على الأهالى بأكثر من عشرين قرية.

وقال «زمزم» إنه تم توزيع ١٠٠٠ حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، تشمل الحقيبة الواحدة ٥٠ كمامة وزجاجتى كحول وصابون وفيتامينى «سى» و«زنك»، وتم التوزيع على شرائح عمال النظافة فى مراكز ومدن أسوان المختلفة.

من جانبه، ذكر طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن شراكة البنك مع مؤسستى «حياة كريمة» و«صناع الخير» لدعم القرى الأكثر احتياجًا فى جنوب مصر تؤكد اهتمام البنك بالبعد المجتمعى الذى يعد محورًا أساسيًا فى خطة عمله.

وقال إن البنك بدأ بالفعل مع مؤسسة «صناع الخير» فى تنمية وتطوير قرية سمطا بحرى بمركز دشنا، بمحافظة قنا.

1.25 مليار جنيه لتنفيذ 208 مشروعات مختلفة بالبحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها لسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بقرى المرحلة الثانية من البرنامج الرئاسى «حياة كريمة» وذلك فى ٦ مراكز. وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن ١٧ قرية فى ٦ مراكز أدرجت فى البرنامج الرئاسى، وهى مراكز كفر الدوار، وأبو حمص، ودمنهور، وحوش عيسى، وأبوالمطامير، ووادى النطرون، لتنفيذ ٢٠٨ مشروعات تشمل: قطاعات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق، مشيرًا إلى أن تكلفة المرحلة الثانية لبرنامج حياة كريمة بالبحيرة تقدر بنحو مليار و٢٥٠ مليون جنيه.

وأضاف أنه يتم تكثيف الجهود للانتهاء من تنفيذ كل المشروعات الخدمية والتنموية فى إطار مبادرة «حياة كريمة» من أجل المساهمة فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على تلبية جميع احتياجات تلك الأسر، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الغذائية والمستلزمات بالأسعار الاقتصادية، من خلال مبادرة «شباب الخير» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان، وتوفير فرص عمل للشباب داخل قرى المبادرة.

وقال الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، إنه جرى الانتهاء من إنشاء ملعب خماسى بنادى الصيد فى وادى النطرون، وعدد آخر من الملاعب الخماسية بباقى المراكز.

تطوير 11 مدرسة وتجديد الكبارى فى إطسا بالفيوم

قال خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، إن الشركة المسئولة عن أعمال الرصف وأعمال إحلال وتجديد الكبارى التابعة لمديرية الرى عاينت ٧ طرق بدائرة المركز و٢٠ كوبرى ما بين إنشاء وإحلال وتجديد، ضمن مبادرة «حياة كريمة». وأضاف أنه تابع أعمال المعاينات التى تمت بمعرفة الشركة المسئولة عن أعمال تطوير مراكز الشباب، ووصل عددها إلى ٧ مراكز، ومن المقرر بدء العمل بصيانة وتجديد محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة فى ٧ وحدات محلية هى أبوجندير، ومنية الحيط، ومطول، وجردو، وأبوصير، والغرق، والحجر. وأضاف أنه يتم تطوير ١١ مدرسة، ضمن المبادرة، تابعة لهيئة الأبنية التعليمية وجار الانتهاء منها، وبدأت عملية إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية دانيال، التابعة للوحدة المحلية بقرية الغرق. وأكد أنه يتم التنسيق مع جهاز مشروعات القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعدد من الشركات المسند إليها أعمال التطوير، لتذليل أى عقبات تواجه أعمال التطوير بدائرة المركز.

330 مليون جنيه لتبطين وتأهيل الترع فى أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن اعتماد ٣٣٠ مليون جنيه لتبطين وتأهيل ٩٧ كيلومترًا من الترع بقرى ونجوع المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الرى وتندرج ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، فى مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لترشيد الفاقد من المياه بكل الطرق الممكنة وتحسين الرى.

وقال «سعد» إن المحافظة تقدم كل سبل الدعم الممكنة وتذلل كل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والانتهاء منها فى الوقت المحدد لها، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بالقرى ومعدلات تنفيذها، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية قبل عملية الاستلام ومراجعة كل الأعمال ميدانيًا وفقًا لذلك.

وأشار إلى أهمية المشروع واصفًا إياه بأنه بمثابة «نقلة حضارية» تسعى إليها الحكومة المصرية فى قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها، ونقلها إلى شكل حضارى يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة، بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع.