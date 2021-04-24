أمن الجيزة يضبط طالبًا ألقى ألعابًا نارية على وجه زميله بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات إلقاء طالب ألعابا نارية في وجه آخر، وضبط مرتكبي الواقعة بأوسيم.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا من سائق نجله "طالب" - مقيمين بدائرة المركز- بتضرر الأول من طالبين مقيمين بذات العنوان؛ لقيامهما بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحدهم بإلقاء لعبة نارية في وجه ابنه دون حدوث إصابات حال تواجده بأحد مراكز الشباب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.