السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن الجيزة يضبط طالبًا ألقى ألعابًا نارية على وجه زميله بالجيزة

حملات أمنية
حملات أمنية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات إلقاء طالب ألعابا نارية في وجه آخر، وضبط مرتكبي الواقعة بأوسيم.

تلقى مركز شرطة أوسيم  بلاغا من سائق نجله "طالب" - مقيمين بدائرة المركز- بتضرر الأول من  طالبين مقيمين بذات العنوان؛ لقيامهما بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحدهم بإلقاء لعبة نارية في وجه ابنه دون حدوث إصابات حال تواجده بأحد مراكز الشباب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

طريق على الداخلية الجيزة قانون خلال أمن وزارة ملابس طالب منة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملف سد النهضة

«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

وكيل محمود علاء ينفي رحيله عن الزمالك

تكليف رئاسي بالحصول على أكبر كمية من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

إيقاف سيد عبدالحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس

عاجل
الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملف سد النهضة