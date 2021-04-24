السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع كفاءة الكهرباء بقرى كفر الشيخ بتكلفة مليون و647 ألف جنيه

الكهرباء
الكهرباء

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل تهدف لتلبية احتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية.

 وشهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ رفع كفاءة الانارة بتكلفة مليون و647 ألف جنيه، بتوجيهات محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء. 

 وأوضحت وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بكفرالشيخ جهود قطاع الكهرباء في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتي شملت إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الجبانة بالوحدة بمحول 200 و 360 م ،كابل متوسط ب 4 أعمدة و 160م موصلات معزولة ،و 50م كابل منخفض بمركز ومدينة البرلس، ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 505 ألف جنيه.

أضافت أبو كيلة أنه تم إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية 63 الجدية بمحول 200 كشك و 700 م كابل متوسط ب 5 أعمدة، 1.100م موصلات معزولة 60م كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 789 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية كوبرى الحلمية بمحول 200 كشك و20م كابل وبرج متوسط، 1.150م موصلات معزولة و 40م كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 353 ألف جنيه بمركز ومدينة الحامول.

وأكد محافظ كفر الشيخ الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي من أجل الإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

مليون كفر الشيخ كهرباء محافظ اللواء جمال نور الدين

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