السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط موظف وصاحب محل استوليا على مواد تموينية بنصف مليون جنيه

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط موظف وصاحب محل تموين استوليا على مواد تموينية قيمتها نصف مليون جنيه.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع  إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (مالك محل سلع تموينية موظف بالتموين ومدير أحد مكاتب التموين بكفر الشيخ سابقاً) بالاتفاق فيما بينهما على زيادة التسوية اليومية الخاصة بالمحل ملك المتهم الأول عن طريق التلاعب فى الإيصالات الخاص بماكينة صرف السلع التموينية للمواطنين "الخاصة بالمحل" بإثبات عمليات الصرف "غير حقيقية " واعتماد الإيصالات من مكتب التموين رئاسة المتهم الثانى آنذاك ومهرها بخاتم المكتب، وبموجبها يتم استعاضة المحل ملك المتهم الأول بسلع تموينية مُدعمة وقيامهما بالتصرف بالبيع فى تلك السلع بالسوق السوداء دون توصيلها لمستحقيها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة واقتسام المبالغ فيما بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتم التحفظ على جميع المستندات والمحررات المزورة.
 

كما أسفر الفحص المستندى عن قيام المتهمان بالاستيلاء على سلع تموينية بدون وجه حق قدرت قيمتها المالية بمبلغ (519891 جنيه).

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