عمرو الدالي: أنهيت كتابة «ضد الكسر» في 4 أشهر وسعيد بردود الأفعال

أعرب المؤلف والسيناريست عمرو الدالي، عن سعادته الشديدة بسبب ردود الأفعال الإيجابية حول مسلسله الدرامي “ضد الكسر” الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم.

وقال عمرو الدالي لـ"الدستور"، إنه بدأ في كتابة المسلسل فعليًا خلال شهر ديسمبر الماضي، وانتهى منه بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة سي بي سي منذ مطلع الشهر الكريم، فالمدة تقريبًا 4 أشهر، مشيرًا إلى انه استمتع أثناء كتابته له لأنه يتضمن أحداثا شيقة ومثيرة ويحتوي على مفاجآت وأحداثا غير متوقعة.

وأكد “الدالي” أن المسلسل يعتبر اجتماعيا في إطار تشويقي ساسبنس، وبعيد كل البعد عن مسلسلات نيللي كريم الماضية حيث تظهر خلاله بدور جديد ومختلف عما ظهرت به من قبل.

وأضاف عمرو الدالي أن نيللي كريم تجسد دور "بلوجر" حيث يناقش العمل قضية السوشال ميديا، والذي أصبح المتحكم فينا بشكل كبير وهو جزء من دراما المسلسل، لكن المسلسل اجتماعي بشكل أكبر، وفيه الكثير من الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة، ويمكن تصنيفه كعمل اجتماعي تشويقي أكثر.

مسلسل "ضد الكسر" يشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم ومن إنتاج شركة العدل جروب تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وعدد من ضيوف الشرف، ويعرض يوميا عبر قناة سي بي سي في تمام الساعة 10:15 مساء، والإعادة 4:30 صباحا- 11:15 صباحا- 4:00 مساء كما يعرض 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما.

يذكر أن الموسم الحالي رمضان 2021 تقدم فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي 17 عملا دراميا على قنوات الشركة، منهم 4 مسلسلات حلقاتهم 15 فقط، في تجربة جديدة ومختلفة تخوضها الشركة، ويشهد الموسم منافسة قوية نظراً لأن هناك ثنائيات فنية، مثل مسلسل الاختيار 2، من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وأحمد السقا وأمير كرارة في مسلسل نسل الأغراب، وأحمد وهند صبري في مسلسل هجمة مرتدة، كما أن هناك بطولات جماعية والتي يأتي رأسها مسلسل "القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي.