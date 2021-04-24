«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة للفنان محمد رمضان، بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر.

وقال الباز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك":"لو كنت مكان محمد رمضان لما سعيت الى استئناف الحكم، كنت سأذهب الى عائلة أشرف أبو اليسر وأقدم لهم كل ما يريدونه، حتى لو أصروا على مبلغ التعويض كاملا.

وأضاف الباز:"بعد موت أشرف أبو اليسر، وإذا أراد رمضان أن يقبله الله ويقبله الناس، فليس عليه إلا أن يذهب إلى قبر الطيار المقهور ويقرأ له الفاتحة ويطلب منه العفو والسماح، يذهب إليه وكأنه يحمل كفنه، لأنه من أكثر من زاوية هو من قتله.

وأردف الباز: "مات الطيار أشرف أبو اليسر الذى وضعته الأقدار فى طريق محمد رمضان، فقلبت حياته، فبسبب بعض صور سمح له بالتقاطها فى كابينة طائرته انهارت حياته وحياة عائلته، فقد وظيفته وخسر عمره الذى قضاه فى عمل أحبه.. الموت بيد الله ما فى ذلك شك، لكن أشرف أبو اليسر مات مقهورا بسبب محمد رمضان. القهر فطر قلبه وكسر ظهره".

وأشار الباز إلى أن رمضان سخر من القضية بعدما حكمت المحكمة الاقتصادية للطيار أشرف أبو اليسر بتعويض ٦ ملايين جنيه ضد رمضان، وقال إن هذا حكم أول درجة".

وختم الباز:"على محمد رمضان أن يشترى نفسه.. فخسارته بدأت وأعتقد أنها ستستمر لو أصر على عنده وعناده وتجبره وجرأته على الجميع".