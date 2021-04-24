تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل «موسى»

بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل “موسى” والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان بشرائه حذاء جديد بينما ظهر القائد الإنجليزي الشخصية التي يقدمها الفنان نجيب بلحسن وهو يبحث في القاهرة عن الإيطاليين وذلك عن طريق صانع الروائح شهاب بك الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز.

وضمن أحداث الحلقة أيضا ظهر الفنان سيد رجب حيث كشف عن شخصيته مبكرا حيث يعمل في تجارة المخدرات وذلك بمعاونة أحد الشباب الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد محارب .

واستمرت الحلقة بمشاهد مشوقة جدا، حيث جمع مشهد بين “حلاوتهم” وأحد العاملين معها حيث طلبت منه أن يساعد موسى، وذلك بأن يشتري بعض الملابس له في الوقت الذي اشترى فيه موسى حذاء جديد من أحد المحلات .

وكشفت الحلقة عن لقاء جميع بين كل من سيد رجب ومحمد رمضان بعدما قام بعض البلطجية بالتعدي على الأول وهو ما دفع رمضان لأن يدخل في الخناقة ليكسبها في الوقت نفسه قامت حلاوتهم بشراء بعض الملابس لموسى ليتم نقله نقلة أخرى في المسلسل حيث دارت الخناقة داخل سوق باب اللوق .

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ومصطفي غريب وعدد آخر من الفنانين والفنانات، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.