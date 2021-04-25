كيف دعمت «الصحة» مستشفيات سوهاج لمواجهة زيادة إصابات كورونا؟

تصدرت سوهاج لعدة أيام أحاديث المواطنين بعد توجيه بعض العاملين في القطاع الطبي والمواطنين الاستغاثات لارتفاع أعداد الإصابات هناك تزامنا مع بدء الموجة الثالثة للفيروس مع بداية شهر رمضان الكريم.

وأعلنت وزارة الصحة منذ عدة أيام تصدر محافظة سوهاج أعلى المحافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووضعت خطة لدعم المستشفيات في مواجهة فيروس كورونا، وتستعرض “الدستور” القصة الكاملة لدور وزارة الصحة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا تزامنا مع الموجة الثالثة للفيروس في مصر، وقالت إن محافظتي قنا والفيوم من أعلى المحافظات إصابة، وكذلك محافظات الصعيد بشكل عام من الملاحظ ارتفاع الإصابات بها، ودعمت الصحة المستشفيات هناك لاستيعاب زيادة الأعداد.

دعم المستشفيات

يبلغ عدد مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات بمحافظة سوهاج ويتلقون الرعاية الطبية 414 مريضًا حسب بيانات وزارة الصحة التي أكدت توافر 950 سريرًا داخليًا و70 سرير عناية مركزة و18 جهاز تنفس صناعى شاغرين بالمستشفيات فى محافظة سوهاج لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وفرت وزارة الصحة رفع عدد مستشفيات التعامل مع حالات كورونا إلى 17 مستشفى بطاقة سريرية 1551 سرير داخلى وعناية مركزة، و53 جهاز تنفس صناعي، للتعامل مع أزمة كورونا بطاقتها الاستيعابية كاملة، كما أنها تحتوى على أسرة عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعى.

ووفرت الصحة أكسجين الطبى بجميع المستشفيات فى محافظة سوهاج بإجمالى سعة 47 ألفًا و890 لتًرا من الأكسجين بتنكات المستشفيات و1347 أسطوانة أكسجين، ويتم التوريد العاجل باستمرار بالتنسيق مع غرفة الإمداد المركزية بالوزارة.

ولزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات أرسلت وزارة الصحة دعم طبى عاجل شمل (200 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز مونيتور، و12 جهاز تنفس صناعي، 20 مُركز أكسجين) بالإضافة إلى تانك أكسجين طبى سعته 11 ألف لتر.

كما قامت بإرسال لجان من وزارة الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة على أرض الواقع وتوفير أى احتياجات، وتضم تلك اللجان فرق طبية ووقائية من قطاعى الطب العلاجى والوقائي، وفريق من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للتأكد من تطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى وكذلك التأكد من تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى بالمستشفيات لحماية الأطقم الطبية، بالإضافة إلى فريق من التواصل المجتمعى لتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

العزل المنزلي

يتلقى عدد كبير من المواطنين علاج كورونا في المنزل وخاصة الحالات البسيطة والمتوسطة، ولدعم مواطني سوهاج خلال هذه الفترة وجهت وزارة الصحة بتكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية للمواطنين هناك من خلال فرق التواصل المجتمعي، كما وجهت بمضاعفة أعداد فرق العزل المنزلى ليصل إلى 100 فريق طبى لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا من الحالات البسيطة بالمنازل، كما يتم توجيه الحالات الحرجة إلى المستشفيات، كما وفرت خدمة متابعة مرضى العزل المنزلى لحالتهم الصحية من خلال رسائل نصية.

وناشدت المواطنين فى حال ظهور أى أعراض مرضية لفيروس التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن.

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، إن محافظات الصعيد تشهد ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا تزامنا مع دخول الموجة الثالثة للفيروس في مصر،.

وأرجع زيادة الإصابات في الصعيد لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية من المواطنين، وإقامة المناسبات بكثرة وكذلك إقامة سرادقات العزاء.

وأوضح أن أهل الصعيد معظمهم في حالة الإصابة بفيروس كورونا يذهبون لتلقي الخدمات في الجهات الخاصة ولا يطبقون إجراءات العزل المنزلي بالشكل الصحيح ويذهبون للمستشفيات في وقت متأخر لطلب الرعاية الصحية.