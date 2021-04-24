توريد 100 طن قمح خلال 48 ساعة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، السبت، شن حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالاسعار والمواصفات المقررة، حيث كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها خلال شهر رمضان المبارك لأحكام الرقابة على الأسواق وضبط المنظومة التموينية.

وشنت المديرية حملات موسعة على مدار يومى الجمعة والسبت، أسفرت عن تحرير ٣١ محضر بعد رصد مخالفات تعددت مابين عرض لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وبيع سجائر مجهولة المصدر، وكذلك الذبح خارج المجازر ونقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن أسعار الغاز و السلع بالأسواق بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات.

وعلى جانب آخر، أكدت المديرية فى البيان الصادر عنها أنه تم توريد ١٠٠ طن من محصول القمح المحلى بالشون حتى أمس وذلك لموسم ٢٠٢١.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، شن حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالاسعار والمواصفات المقررة، حيث كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها خلال شهر رمضان المبارك لأحكام الرقابة على الأسواق وضبط المنظومة التموينية.

وشنت المديرية حملات موسعة على مدار يومى الجمعة والسبت، أسفرت عن تحرير ٣١ محضر بعد رصد مخالفات تعددت مابين عرض لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وبيع سجائر مجهولة المصدر، وكذلك الذبح خارج المجازر ونقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن أسعار الغاز و السلع بالأسواق بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات.

وعلى جانب آخر، أكدت المديرية فى البيان الصادر عنها أنه تم توريد ١٠٠ طن من محصول القمح المحلى بالشون حتى أمس وذلك لموسم ٢٠٢١.

وعلى جانب آخر، أكدت المديرية فى البيان الصادر عنها أنه تم توريد ١٠٠ طن من محصول القمح المحلى بالشون حتى أمس وذلك لموسم ٢٠٢١.