الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من المطبخ السعودي.. «السمبوسة» باللحمة والأعشاب

السمبوسة
السمبوسة

تعتبر المعجنات باللحم والجبن والأعشاب (المعروفة باسم السمبوسة) من المواد الغذائية الأساسية المفضلة للعائلة على موائد الطعام، كما أنها جزء أساسي من أي مائدة إفطار في المملكة العربية السعودية.

ورغم تنوع مكونات الحشو  ما بين اللحوم والجبن والخضروات، إلا أنها من تظل من الأطعمة المقرمشة اللذيذة سهلة التحضير.

 

الوصفة تحظى بشعبية كبيرة في منطقة الحجاز، وتقدم مع لمسة خاصة بالكثير من الأعشاب الطازجة والجبن الكريمي.

 

مكونات العجين

300 جرام دقيق لجميع الأغراض

1½ ملعقة كبيرة نشاء ذرة

1 ملعقة صغيرة ملح

60 مل زيت طبخ

 

مكونات الحشوة:

3 ملاعق كبيرة زيت طبخ

1 بصلة صفراء مفرومة

2 فص ثوم

300 جرام لحم بقري مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة خلطة البازار السعودية

حفنة من الكزبرة الطازجة المفرومة

حفنة من البقدونس المفروم

حفنة من الشبت الطازج المفروم

نصف كوب جبن قابل للدهن حسب الرغبة

الزيت للقلي

 

الطريقة

يُضاف الدقيق ونشا الذرة والملح إلى وعاء متوسط ​​الحجم، يرش الزيت والماء، تخلط باليد حتى تبدأ العجينة في التماسك، يضاف المزيد من الماء حسب الحاجة واستمر في العجن، ستبدو العجينة لزجة قليلاً ولكنها قابلة للتشكيل.

تشكل على هيئة كرة، وتغطى ثم تترك جانباً لتستريح أثناء تحضير الحشوة.

في مقلاة متوسطة الحجم، يضاف الزيت ويقلى البصل لمدة خمس دقائق، حتى يصبح شفافًا، ثم نضيف الثوم.

يُضاف اللحم المفروم ويُحرّك المزيج، يتبل المزيج بالملح والفلفل والبهارات، ويوضع على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج اللحم البقري.

يرفع عن النار، نضيف الأعشاب الطازجة والجبن القابل للدهن ويخلط جيدا، ضعي مزيج اللحم جانباً حتى يبرد أثناء تحضير العجينة.

قطعي كرة العجين إلى نصفين ورشيها بالدقيق، لف العجين حتى يصبح ناعمًا ورقيقًا، نقطع العجينة إلى دوائر، باستخدام قطاعة البسكويت بالحجم المفضل، حوالي 5 سم إلى 8 سم.

تُسكب ملعقة صغيرة من حشوة اللحم وتوضع في وسط العجينة، مع الحفاظ على الحواف نظيفة، اطوي العجينة إلى نصفين لعمل شكل هلال وقم بتجعيد الحواف لإحكام إغلاقها.

نضعها في صينية مرشوش عليها القليل من الدقيق، وتكرر العملية مع باقي العجينة. ويمكن تجميد السمبوسة في هذه المرحلة ليتم تناولها لاحقًا.

يُسخن الزيت في مقلاة متوسطة الحجم للقلي، توضع السمبوسة في الزيت وتقلى لمدة خمس إلى ثماني دقائق، مع التقليب حتى تصبح ذهبية اللون.

تُرفع السمبوسة بملعقة مثقوبة وتوضع على مناديل ورقية لتصفى، استمر في قلي القطع الرئيسية. 

السمبوسة معجبنات اللحم الاعشاب الجبن المملكة العربية السعودية

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