شامبو أطفال ومعجون أسنان.. أفكار وحيل لتنظيف المنزل

مع التقدم التكنولوجي في العلوم، أصبحت حياتنا بالتأكيد أسهل، وتوجد العديد من الحيل لتنظيف الأشياء المتسخة في منزلك، كأواني الطهي والأسطح المصدئة، والشاشات والبلاستيك والفضة.

حيل يقدمها موقع scoopempire لتنظيف الأشياء المتسخة:

ـ طحين لتنظيف أواني الطهي المتسخة

بعد استخدام المقلاة، بغض النظر عن كمية المواد الدهنية التي تضعها فيها، فقط رش القليل من الدقيق فيها، دع الدقيق يمتص الشحوم والزيت، ثم عندما يجف يمكنك فركه، سيخرج الدقيق مع كل الأوساخ والشحوم الموجودة في المقلاة.

ـ صودا الخبز والخل لتنظيف الخشب

رش صودا الخبز على الخشب الذي تريد تنظيفه، افركها ثم ضع الخل، سيختلط المكونان معًا ويتدفقان، وبعد ذلك يمكنك غسله وسيصبح الخشب نظيفًا.

ـ كريم الحلاقة لتنظيف البقع الحمراء والأسطح المصدئة

إذا سكبت صلصة على السجادة أو الكاتشب على قميصك، فهذه ليست حالة ميؤوس منها، فقط ضع كريم الحلاقة عليه واتركه ينقع، ثم بمجرد تنظيف الكريم بقطعة قماش، ستخرج الصلصة معه.

شيء آخر يمكن تنظيفه باستخدام كريم الحلاقة هو أي سطح معدني صدئ، بمجرد وضع الكريم عليه، سيغسل الصدأ بالكريم.

ـ شامبو أطفال لتنظيف فرش الماكياج

بعد استخدامك لفرش المكياج، يمكنك نقعها في الماء ثم فرك شعر الفرشاة باستخدام شامبو الأطفال.

ـ كوكاكولا لتنظيف الأرض

إذا كانت الأرض بها أي بقع أو دهون، فقط ضع القليل من الكوكاكولا عليها وادعكها بفرشاة.

ـ معجون أسنان لتنظيف البلاستيك والفضة

إذا كانت سماعات الأذن الخاصة بك، أو الحذاء الرياضي الأبيض الذي اشتريته من المطاط أو الجلد، أو حتى خاتم الخطوبة متسخًا، فقط ضع بعض معجون الأسنان عليه، بمجرد دهنه بالفضة أو المطاط أو البلاستيك، سوف يعيد لك الأشياء كما كانت من قبل.

ـ القهوة لتنظيف الشاشات

يمكن مسح أي لطخات على شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر بسهولة باستخدام القهوة.

ـ ملح لتنظيف المكواة

لتنظيف المكواة وضمان نظافة الملابس التي تم كيّها حديثًا، استخدمي الملح، انشر قطعة من ورق القصدير ورش عليها بعض الملح، شغلي المكواة وافركي الملح باستخدام التسخين فقط، بدون بخار. سيتم تنظيف أي أوساخ أو صدأ.

ـ الليمون لتنظيف الفرن أو الميكرويف

إذا كان الفرن أو الميكروويف يحتويان على بقع دهنية في كل مكان، فإليك حل فعال ورخيص، استخدم طبقًا يقاوم الحرارة، واسكب بعض الماء واثنين من قطع الليمون فيه، بعد ذلك، قم بتسخين الفرن أو الميكروويف، وتأكد من أن بخار الماء الممزوج بالليمون يتبخر من كل مكان، ثم باستخدام إسفنجة مبللة، امسح الشحوم، تستغرق العملية دقيقتين فقط، دون الحاجة إلى إرهاق يديك بالفرك.