السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سبيل فرد أمن نادي طنطا الرياضي في واقعة التعدي على صبي

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قرر محمود فتح الله، وكيل نيابة أول طنطا إخلاء سبيل السيد القزاز عامل الأمن بنادي طنطا الرياضي بضمان مالي قدره ٥٠٠ جنيه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضية أخرى، وتسليم  الطفل محمود إبراهيم عبدالسلام لوالدته عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته من ديوان قسم أول طنطا وذلك على خلفية واقعة نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
تم الاستماع إلى شهادة عدد من الشهود من أعضاء النادي الذين أكدوا أن الصبي دائم التعدي على الأعضاء والعضوات ومعاكسة الفتيات وان عامل الأمن كان يؤدي عمله في حفظ الأمن ومن دخوله للنادي وتم تحويل فرد الأمن إلى قسم أول طنطا لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيله.

وباشرت نيابة أول طنطا التحقيق في واقعة تعدي احد أفراد أمن نادي طنطا الرياضي بالضرب  على احد الصبية المتسولين ممن يبيعون الليمون والنعناع أمام النادي أثناء محاولته دخول النادي لبيع النعناع والليمون  والتي تم  تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.

أكد الدكتور محمد سويلم عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي  في أول تعليق من مجلس إدارة نادي طنطا حول الواقعة أنه  بخصوص واقعة تعدي احد أفراد الأمن على احد الصبية من الباعة الجائلين أمام نادي طنطا الرياضي ومحاولته دخول النادي وعبور بوابات الدخول
وما صاحب ذلك من نشر أحد الفيديوهات للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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