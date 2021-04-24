خاص| كارتيرون يطلب بيع عواد والإدارة تبحث إعارته

وصلت العلاقة إلي طريق مسدود بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبين الحارس محمد عواد بعد اعتراض الحارس بطريقة غير لائقة علي المدرب ومطالبته المشاركة في قائمة مباريات الزمالك خاصة أن كارتيرون يتجاهل عواد في المباريات الأخيرة ويستبعده من قائمة المباريات نهائيًا، واكتفي بالاعتماد علي جنش وأبوجبل كأساسي واحتياطي رغم خلافاتهما ومع الجهاز الفني وخناقات الحارسين علي السوشيال ميديا.



وعلم "الكابتن" أن كارتيرون طلب من إدارة الزمالك بيع عواد لعدم الحاجة اليه نهائيًا، وطلب تغليظ العقوبة ضده ولكن اكتفت إدارة الزمالك بتوقيع غرامة مالية علي الحارس وتنزيله للتدريب مع الناشئين.



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