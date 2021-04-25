في ذكرى ميلادها.. مواقف مثيرة للجدل للفنانة فيفي عبده

تحل، السبت، ذكري ميلاد الفنانة الكبيرة فيفي عبده التي مازالت تبهر جمهورها بالتغيير في الأداء الفني على جميع المستويات سواء كان التمثيل، أو الرقص والبرامج التلفزيونية إلى آخر من ما تقدمه من محتوي فني.

وعلى الرغم من كل ذلك، أثارت الراقصة الأستعراضية الجدل في الآونة الأخيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بإطلاق صالون اجتماعي عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، ووضعت صورًا وفيديوهات تحت شعار "صالون فيفي عبده"، حيث تقوم بالنقاش من خلاله حول موضوعات متعلقة بالحياة الأسرية.



من ضمن المواضيع التي طرحتها قائلة: "ليه الراجل مبيلاقيش راحته فى البيت"، والذي أثار ردود فعل على منصة انستجرام، ولم هذا هو الموقف الأول للراقصة الاستعراضية الذي تثير من خلاله الجدل.

"الدستور" ترصد عدة مواقف مثيرة للجدل حول الفنانة الاستعراضية في السطور التالية:

العودة للرقص

في نوفمبر 2018، تعرضت فيفي عبده لهجوم عنيف بعد أن قررت العودة للرقص مرة أخرى، وقالت إن القرار ليس مفاجأة فهي مداومة عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكافة وسائطها.

- كاش مايوه

وضعت فيفي عبده صورة لها علي موقع التواصل الاجتماعي حيث أثارت جدلا بين متابعيها، عندما ظهرت فيفي بالكاش مايوه المشجر مع نظارة شمس سوداء، فهي عادة ما تثير الجدل من خلال عرض مواقف لها، لكن فيفي تحاول بين الحين والآخر أن تعرض كل ما هو جديد من إطلالات أو مواقف تخلق حالة من المناوشات على السوشيال ميديا.

الرقص علي أغنية الشاب خالد

- أثارت فيفي عبده الجدل على انستجرام بعد قيامها بوصلة رقص على أغنية للشاب خالد وبحركات أدهشت جمهورها من خلال المحتوي الذي قدمته عبر الفيديو علي حسابها الخاص على انستجرام.