سياسي: إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها دليل على قوة سوريا

قال السياسي السوري زاهر اليوسفي، إننا تعودنا في سوريا على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها دون تأخير مهما كانت الظروف قاسية سواء داخلياً ام خارجياً وهذا دليل على قوة بلادنا.

وتابع السياسي السوري في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "نحن اليوم في وضع أكثر أماناً فمن الطبيعي أن تجرى الانتخابات الرئاسية بسلاسة رغم التصعيد من قبل كل الأطراف المعادية وهذا طبيعي لأنهم فشلوا في إسقاط سوريا على مدى عشر سنوات.

وأكد السياسي السوري أنه حتى الدول المعادية الداعمة لما تسمى المعارضة تدرك تماماً أن لا أحد سوى الرئيس الحالي بشار الأسد قادر على أن يقود البلد ويكون صمام أمان ضد التقسيم والحرب الأهلية.

علماّ بأن تسلم بشار الأسد السلطة في يوليو من عام 2000 بعد رحيل والده الرئيس حافظ الأسد، في "استفتاء" كان فيه المرشح الوحيد ، كذلك كان مرشحا وحيدا للمنصب عام 2007، وفي المرتين فاز بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، ووسط أزمة وحرب دامية في البلاد، ترشح الأسد للمرة الثالثة عام 2014، وكانت الانتخابات التعددية الأولى التي شهدتها سوريا منذ عقود وفاز أيضا.