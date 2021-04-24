أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 32 مليون حالة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 0.2 %.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 3.73 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن التوقيت نفسه في اليوم السابق.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالوباء في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 92 حالة وفاة.

كما شهدت ولاية مين زيادة بنسبة 0.6% في عدد الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 59 ألفا و239 حالة.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم السبت، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 146 مليونا و274 الفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 124 مليونا و72 ألفا و819 حالة.