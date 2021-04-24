السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تقدم مساعدات رمضانية لآلاف الأسر السودانية في 7 ولايات

فاطمة بنت مبارك.
فاطمة بنت مبارك.

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إنسانية عاجلة للسودان، لتلبية الاحتياجات الرمضانية لآلاف الأسر في ولايات (الخرطوم، وغرب دارفور، وشمال كردفان، وكسلا، ونهر النيل، والجزيرة، والولاية الشمالية).


وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن الهيئة سيرت جسرًا جويًا من ثلاث طائرات غادرت تباعًا ووصلت إلى مطار الخرطوم، تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية، تنفيذًا لتوجيهات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك.


وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد عتيق الفلاحي: "إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع سفارة الإمارات في الخرطوم، والشركاء المحليين في السودان لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في الولايات المختلفة بالسرعة المطلوبة، حتى تحقق أهدافها في تحسين إمدادات الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، وتلبي تطلعات المستفيدين منها في الحصول على احتياجاتهم الأساسية".


وأضاف: "سيتم تخصيص نصيب وافر من المساعدات للنساء والأطفال والشرائح الضعيفة، الذين هم أكثر الفئات تأثرًا في هذه الظروف".


ومن جهته، أكد السفير الإماراتي لدى السودان حمد محمد حميد الجنيبي، أن المساعدات تعزز قدرات الشرائح والفئات الضعيفة، وتعمل على تحسين أوضاعها الإنسانية المعيشية، وتسهم في توفير ظروف حياة أفضل لها من خلال تلبية احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن السفارة وضعت خطة تفي بتحقيق أهداف المبادرة من خلال توسيع مظلة المستفيدين منها في سبع ولايات سودانية.

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