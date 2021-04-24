جنوب السودان تؤكد حق دول حوض النيل في الوصول للمياه

أكدت أنجلينا تينج وزيرة دفاع جنوب السودان، اليوم السبت، ضرورة التوصل إلى أرضية مشتركة في مفاوضات سد النهضة بوساطة الاتحاد الأفريقي.

وشددت وزيرة دفاع جنوب السودان، خلال لقائها سفير إثيوبيا لدى جنوب السودان نبيل مهدي، على ضرورة أن تتمتع جميع دول حوض النيل بفرص متساوية للوصول إلى المياه باعتبار أنها مسألة حق في استخدام المياه لصالح الناس.

مباحثات مستمرة بين الخرطوم وجوبا

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي اليوم بالقصر الجمهوري وفد مبادرة الأجندة النسوية لمسار التفاوض القادم في جوبا في إطار تعزيز مشاركة النساء في مفاوضات السلام القادمة.

وأوضحت نادية محمد علي ممثلة المبادرة أن اللقاء كان فرصة لتوضيح مضمونها والتي توافقت عليها ٢٦ من النساء من مختلف التنظيمات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما شارك فيها عدد كبير من المسؤولات عن شئون المرأة في الولايات بجانب سيدات يمثلنّ معسكرات النازحين وعدد من ممثلات نساء الهامش.

وقالت إن هذه المبادرة وجدت دعماَ من مختلف قطاعات المرأة، مشيرة إلى أن تنفيذها تم بواسطة معهد الأبحاث الإنمائية بجامعة الخرطوم والذي أشرف علي ورش العمل التي سبقت الإتفاق علي الأجندة النسوية وذلك بدعم مباشر من مكتب المرأة بالأمم المتحدة بالخرطوم.

وأضافت نادية أن هذه الأجندة تعتبر أول أجندة نسوية متفق عليها من مختلف قطاعات المجتمع النسوي بالسودان، موضحة أنها تتضمن مطالب النساء في طاولة التفاوض فيما يتصل بمشاكل وقضايا النساء النازحات واللاجئات واللائي تعرضنّ للانتهاكات الجنسية والقهر.

وقالت ممثلة مبادرة الأجندة النسوية إن عضو مجلس السيادة الانتقالي أكد التزامه بدعم المبادرة والتداول حولها مع المسؤولين في ملف السلام، مبينة أن التعايشي حمّل التنظيمات والأحزاب السياسية مسؤولية عدم تقديم المرأة للمشاركة فى الحياة السياسية بصورة فاعلة ، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية أعطت المرأة نسبة 40٪ من المشاركة السياسية.

وأعربت نادية عن شكرها وتقديرها لعضو مجلس السيادة لدعمه لهذه المبادرة ووقوفه إلى جانب قضايا المرأة السودانية.

يذكر أن السودان ومصر تقدما بخطاب الى مجلس الأمن الدولي بشأن تعنت اثيوبيا في مفاوضات سد النهضة الاثيوبي.