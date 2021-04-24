الحد من الواردات ذات البدائل المحلية.. «مصر للألومنيوم» تحمي الصناعة الوطنية

شهدت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، شمالي قنا إحدى شركات القابضة للمعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال في الآونة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا، للحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل محلية التصنيع، للحد من الواردات ذات البدائل المحلية.

أكد المهندس محمود سالم، العضو المنتدب التنفيذي، حرص الشركة علي استغلال جميع خبرات أبناءها في تطوير ودعم الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى فى القطاعات المختلفة داخل الشركة لكي تساهم فى خفض الاستيراد ومن ثم توافر العملة الأجنبية على الدولة، تنفيذًا لاهم أولويات خطة الدولة في تعميق المصنوعات المحلية للمنتجات المصرية، تحت قيادة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

استطاعت الشركة إعادة تأهيل وتطوير مكبس هيدروليكي ٢٥٠ طن بإمكانيات محلية ودخوله في الخدمة لتصنيع قطع الغيار ومصنوعات كثيرة بديلة لمصنوعات بيتم استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج مما حقق وفر أكثر من مليون جنية مصري على الشركة بأيدي فريق عمل من مهندسين وفنيين مصريين بداخل الشركة دون الاستعانة الي خبراء اجانب، بجانب انه سوف يتم استخدامة في إنتاج مصنوعات للشركة والشركات الخارجية مثل كشافات الاضاءه وادوات أخرى، مما يساعد على زيادة دخل الشركة والحد من الاستيراد من الخارج.

على صعيد آخر، قامت الشركة بإعادة وتأهيل وتطوير ونش حمولة ١٥ طن يعمل منذ السبعينات بقطاع المسابك وتغير جميع الدوائر الكهربائية به من روسي الي نظام غربي حديث وعمل صيانة ميكانيكية كاملة له، وذلك عن طريق فريق عمل من مهندسين وفنيين داخل الشركة دون الاستعانة الي خبرا أجانب، ما وفر الكثير من المبالغ المالية على الشركة، حيث تم عملية التركيب بحضور المهندس محمود سالم العضو المنتدب التنفيذي للشركة ومعروف أبوالقاسم رئيس قطاعات التشكيل، والمهندس عبدالفضيل محى الدين، رئيس القطاعات الفنية، والمهندس عبدالرحيم فهيم رئيس قطاع المسابك، والمهندس الاستشاري نميري عساوي رئيس قطاع تنفيذ المشروعات والمهندس رفعت فياض مدير عام الصيانة بالمسابك.

كما نجح فريق عمل بورش الشركة لأول مرة في مصر تصنيع كابينة مكيفة محلية الصنع لونش حمولة ١٥ طن بأيدي مهندسي وفنيين ذو خبرات بالشركة دون الاستعانة الي استيرادها من الخارح مما وفر أكثر من مليون جنية على الشركة، وتعميق الصناعة المحلية والاكتفاء الذاتي.

وقام نميري عساوي، مهندس استشاري ورئيس قطاع تنفيذ قطاع المشروعات بالشركة وفريق عمل من ورش الشركة بابتكار سبيكة جديد تستخدم في تصنيع درافيل لسحب سلك الألومنيوم بدلا من شراءها من الخارج.