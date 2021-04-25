«عمر بن الخطاب» أحدث إصدارات منير عتيبة عبر سلسلة «كتاب اليوم»

يوضح من خلاله تناول أشهر المفركين المصريين

صدر للكاتب الروائي والقاص منير عتيبة كتاب (عمر بن الخطاب في عيون مفكري العصر) عن سلسلة " كتاب اليوم" الذي تصدره مؤسسة أخبار اليوم، و الكتاب يتناول زاوية جديدة في الكتابة عن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين وأهم مؤسسي الدولة الإسلامية.

و يطل منير عتيبة على الفكر المصري في القرن العشرين من خلال تناول أشهر مفكريه لشخصية عمر بن الخطاب، مثل عباس محمود العقاد وطه حسين وخالد محمد خالد ومحمد حسين هيكل وعبد الرحمن الشرقاوي، إذ يعرف القارئ بكل مفكر من هؤلاء سيرته الذاتية والفكرية وأهم المحطات في حياته، ثم يتناول الأسباب التي دعته للكتابة عن عمر بن الخطاب في ظروف محددة تخص الكاتب وتخص الأحوال السياسية للأمة المصرية وقتها، ثم يحلل عتيبة ما كتبه كل من هؤلاء الكتاب عن عمر بن الخطاب ولماذا كتبوه.

و يقول عتيبة:(إن اختيار شخصية معينة للكتابة عنها واختيار منهج محدد فى الكتابة وأسلوب التعبير عن الفكرة، والتركيز على مواقف معينة فى حياة المترجم له كل ذلك يدل دلالة واضحة على شخصية الكاتب، وفكره، والإيديولوجية التى يكتب من خلالها، بل ويدل على أسلوب حياته فى كثير من الأحيان، كما أن الشخصية التى يمكن أن يتناولها : عباس العقاد، والدكتور محمد حسين هيكل، والدكتور طه حسين، وخالد محمد خالد، وعبد الرحمن الشرقاوي).

- شخصية ثرية قابلة للعطاء برغم كل ما كتب عنها

وتابع الروائي، "رغم ما بين هؤلاء جميعاً من تفاوت واختلاف قد يصل إلى درجة التناقض أحيانا، الشخصية التى تستطيع أن تعطى كل واحد من هؤلاء ما يريد، وتظل ثرية قابلة للعطاء، ومحتفظة بسرها المكنون دون أن تبلى جدتها، أو يخبو بريقها، أو تنقص أصالتها، مثل تلك الشخصية جديرة بمزيد من الدراسة والبحث، وجديرة بأن تكون فى أرفع مكان فى كل كتب التاريخ الإنساني، وفى كل كتب العظمة الإنسانية".

وأضاف إنني أطل فقط مجرد إطلالة من نوافذ هؤلاء الكتاب الكبار لأرى سيدنا عمر بعيونهم، لكنني لا أنسى أن أراهم هم أيضاً بعيوني أنا، ولا أنسى أن أحاول فهم العلاقة بين كل منهم وبين الفاروق، يذكر أن مؤلف الكتاب له الكثير من المسارات الفاعلة فهو يكتب النقد وباحث في الأدب الأسيوي ويكتب الرواية والقصة، ومدير ومسؤول عن مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في القصة عام 2016.