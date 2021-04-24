ضبط 500 لتر زيت زيتون فاسد قبل بيعها مطاعم الفول ببورسعيد

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة بورسعيد، السبت، من ضبط 500 لتر زيت زيتون فاسد وغير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالح للاستهلاك الآدمي قبل بيعة لمطاعم الفول لشدة الإقبال علي الـ"فول بزيت الزيتون" خلال شهر رمضان.

وأكد محمد عوض، وكيل المديرية أن المديرية تتابع بشدة المنتجات التي يتم بيعها للمواطنين خلال شهر رمضان، وذلك من خلال حملات يومية علي الأسواق والمنافذ والأفران والسلاسل التجارية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتم تحرر محضر بالواقعة رقم 1160 جنح الشرق ، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن المديرية وضعت خطة لمتابعة ورصد حركة الأسواق خلال موسم شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الأساسية والاستهلاكية.



وكشف ثابت، لـ"الدستور" عن ضخ كميات إضافية من السلع التموينية والسلع المدعمة والحرة كـ "اللحوم ـ الدواجن ـ الأسماك ـ الزيت ـ الأرز ـ السكر" عبر الشركة العامة لتجارة الجملة والاتحاد التعاوني والجمعيات الاستهلاكية والفئوية، مؤكدا تكثيف الحملات على محلات الجـزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة داخل نطاق المحافظة لمنع استغلال المواطنين والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي.



وأكد وكيل الوزارة انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع الشهر الكريم من الخامسة فجرا إلى الخامسة مساء، ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع المهمة للمواطنين.



وأشار إلى أن هناك قوافل سيارات تابعة لمعارض أهلا رمضان تجوب أحياء بورسعيد وقراها محملة بالسلع الغذائية واللحوم والدواجن والبط بأسعار تقل عن مثيلتها 15 ـ 20% بالأسواق، موضحا أنه تم طرح 1950 رأس بقرى وجاموسي، 1430 لباني وبتلو، 1100 ضان وماعز وفرها مشروع تربية وتثمين الماشية بالمحافظة، بأسعار اللحوم الحية من 51 ـ 53 جنيهًا، ومن 90 ـ 105 جنيهات لكيلو القطع المميزة.