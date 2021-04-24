الإصابات اليومية بكورونا في بريطانيا تتراجع إلى الألفين

سجلت السلطات الصحية البريطانية خلال اليوم الأخير نحو 30 وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل تراجعا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، رصد 32 وفاة و2061 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 40 وفاة و2678 إصابة في اليوم السابق، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وسجلت في المملكة المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و403170 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بما في ذلك 127417 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة وفيات في أوروبا.

ولا يزال في المستشفيات البريطانية 1781 مصابا بكورونا 243 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأجري في المملكة المتحدة أكثر من 145.2 مليون فحص لتشخيص الإصابات بالعدوى، أكثر من 1.1 مليونا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 33.5 مليون شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، واستكمل أكثر من 12 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

وفي منتصف ابريل الجاري، توسعت تجربة كبرى في المملكة المتحدة تبحث في إمكانية خلط لقاحات كورونا، بحيث يحصل الأفراد على أنواع مختلفة منها في الجرعتين الأولى والثانية.

وقد يعطي خلط اللقاحات مناعة أقوى وأطول أمدا ضد الفيروس وتحوراته الجديدة، كما أنه سيجعل حملات التطعيم أكثر مرونة لإمكانية استخدام أكثر من لقاح.

ويمكن للبالغين فوق سن 50 عاما، ممن حصلوا على لقاحات فايزر أو أسترازينكا في الجرعة الأولى، التقدم للمشاركة في الدراسة.

ويمكن أن تُعطى لهم جرعة ثانية من اللقاح نفسه، أو من لقاح موديرنا أو نوفافاكس.

يذكر في النصف الثاني مارس الماضي، أعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أنها لم تحدد أي أدلة تشير إلى أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" يسبب جلطات دموية.

وذكرت الوكالة، في بيان: "بعد دراسة علمية دقيقة لكل المعلومات المتوفرة.. الأدلة الموجودة لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة سببه لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19".

وأضافت: "تجري مراجعة تفصيلية إضافية في ما بلغنا عن خمس حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جدا ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية".

وسبق أن علقت مجموعة دول تابعة للاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا، اعتماد لقاح "أسترازينيكا" على خلفية معلومات تفيد بأثار جانبية محتملة متعلقة بجلطات دموية مكتشفة لدى المطعمين.

وفي ظل هه التطورات قالت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن جدوى استخدام مصل "أسترازينيكا "تفوق مخاطره، وأوصت باستمرار التحصين به.