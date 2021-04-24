«صحة بنى سويف»: نسبة إشغال الأسرة الداخلية بالمستشفيات لا تتعدى 52% (فيديو)

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة فى بني سويف، السبت، إن الوضع الوبائي داخل المحافظة بمجهود القيادة التنفيذية والتي تقدم الدعم الكامل والعاملين بمديرية الصحة فان الوضع أمن ومطمئن داخل مستشفيات، فلدينا 7 مراكز داخل المحافظة من الواسطى شمالا حتى الفشن جنوباً فالمستشفيات عمل في الفرز والعزل، مؤكدًا أن نسبة الأسرة الداخلية بالمستشفيات لا تتعدى 52 % من طاقة الأسرة بالكامل.

أوضح يوسف، في تصريحات السبت، أنه تم زيادة أسرة العناية المركزة في كافة مستشفيات المحافظة بمقدار 400 % منذ بداية الجائحة منذ مارس 2020 الماضي، وتم زيادة أجهزة التنفس الصناعي، موجهاً الشكر لكافة العاملين بمديرية الصحة والقيادة التنفيذية على رأسها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، والمجتمع المدني على دعم منظومة الصحة، مؤكدا أن هناك توافر للأدوية والمستلزمات وأدوات الوقاية الشخصية داخل كافة المستشفيات ومستشفى التامين الصحي.

وأشار وكيل صحة بني سويف إلى توافر الأكسجين السائل داخل المحافظة ولم يحدث أي مواجهة لنقص أكسجين داخل المحافظة منذ الفترة الماضية، فهناك دعماً من الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، موضحاً أن اللقاح يتم إعطاءه داخل مركز اللقاح بمستشفى بنى سويف التخصصي بعد التسجيل فاللقاح أمن مطالباً المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الخاص والحصول على اللقاح، وأن المواطن عند دخوله للمستشفيات لم يتكلف أي مبالغ مالية لإجراء التحاليل أو الأشعة المقطعية ويتم توجيه المريض عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى لإجراء كافة الفحوصات بالتنسيق ويتم ذلك للمريض مجاناً.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.