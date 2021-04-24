تعرف على ضحية رامز جلال في «رامز عقله طار».. الليلة

ينضم لضحايا الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز عقله طار"، الذي يعرض عبر فضائية mbc مصر، الفنان السوري معتصم النهار.

وكان ضحية رامز جلال في الحلقات الماضية الفنان أحمد سعد، ورمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، وحمو بيكا والراقصة لورديانا، ودينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، ودينا الشربيني، واللاعب السعودي فهد المول، والفنان محمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، والفنان أحمد مالك، والفنان إسلام إبراهيم.



والبرنامج تم تصويره هذا العام في السعودية، وكشف البرومو عن خطورة المقلب الذي ينفذه رامز جلال في النجوم هذا العام، ويظهر البرومو العديد من النجوم ضحايا رامز، وهم: محمد هنيدي، ورمضان صبحي، وملك قورة، وويزو، وحمو بيكا، ونسرين طافش، وأحمد سعد، ودينا الشربيني، وسمية الخشاب، وجميلة عوض، وكريم عفيفي، ومحمود جنش، وريم مصطفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد عبدالرحمن، وحمادة هلال، كندة علوش، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، ويظهر رامز جلال متنكرًا إلى جوارهم بلحية وشارب في زي رجل هندي.