السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 توجيهات عاجلة من «رعاية بورسعيد» بالتزامن مع الموجة الثالثة لكورونا

عادل تعيلب
عادل تعيلب

عقد الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، السبت، اجتماعًا مع مديري الإدارات بالهيئة لإدارة أزمات فيروس كورونا كوفيد19، بحضور الدكتور علي جوهر نائب مدير الفرع.

أصدر تعيلب 5 توجيهات مهمة للتأكد من توافر الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج كورونا، والمستلزمات الوقائية الخاصة في المستشفيات التابعة للهيئة وتطبيق الإجراءات الإحترازية وتطبيق سياسات مكافحة العدوى في المنشآت والمؤسسات الطبية التابعة للهيئة فرع بورسعيد، والتنبيه علي ضرورة تحويل الحالات الموجودة بالطوارئ إلي الأقسام الداخلية حِفاظاً علي الطاقم الطبي.

وأكد مدير الفرع أهمية تسهيل التواصل بين المرضي المصابين بڤيروس كورونا بمستشفيات العزل وذويهم، من خلال الارقام الهاتفية الخاصة بالتواصل في كل مستشفي للاطمئنان علي صحتهم.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد عقد السبت اجتماعًا مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة؛ لمتابعة مستجدات الوضع الصحى و فيروس كورونا المستجد، ومتابعة سير العمل بمراكز لقاح كورونا بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  ومدير مديرية الصحة ، وهيئة الرعاية الصحية ، والإسعاف والطب الوقائى وعميد كلية طب.

محافظ بورسعيد يعقد إجتماعا مع لجنة إدارة ازمة كورونا بورسعيد صحة الغضبان

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